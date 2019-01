Juhtkiri | Roolijoodik riigikokku, või viskame ta erakonnast välja? 

Kuigi võiks arvata, et Eesti poliitika puhul ei üllata enam miski, paneb imestusest kulmu kergitama eri erakondade ridades olevate karistatute arv. EKRE ridades fikseeritud 264 kriminaalkorras karistatut on muljetavaldavalt palju ning ei saa ka väita, et tegu oleks Rahvaliidu pärandusega, kui neist 115 on erakonnaga liitunud praeguse juhi ajal. Roheliste mitte väga arvukates ridades on 31 karistatut. Keskerakond küll otsustas hiljuti oma ridadest välja heita 14 kehtiva kriminaalkaristusega isikut, kuid sama asja lubasid nad ka aasta tagasi, lihtsalt vahepealse ajaga on uusi rikkujaid lisandunud. Kui Keskerakond viskas rikkujad ise välja, siis roheliste juht pidas mõistlikumaks, kui nende pahalased ise lahkuksid.