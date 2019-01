Riigikokku pürgijate seas on viis kriminaalkorras karistatut

„Tänaseks on ühiskonna ees kogu võlg tasutud. Ja nii lihtne ongi. Kui inimesel on elus midagi juhtunud, siis see ei tähenda nüüd seda, et nüüd ta peaks elu aeg istuma urus ja midagi teha ei tohi,“ arvab kriminaalkorras karistatud Argo Luude, kes kandideerib EKRE nimekirjas riigikokku.