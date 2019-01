Jüri Adams | Millist valimisagitatsiooni on mõtet keelata? 

Praegune valimiseelne aeg ei ole muidugi kõlblik millegi keelamiseks või keelu alt väljatoomiseks. Aga just praegu satub kõik asjassepuutuv silma ette ja nii on selgem asju läbi mõtelda. On vähemalt kaks küsimuste ringi. Esiteks õiguslikud küsimused: mida üldse saab keelata? Teiseks kultuurilised: kust läheb Eesti ühiskonnas hea maitse piir?

Kõigepealt täpsustame: kõne all on visuaalne valimisagitatsioon.

Üks asi on suured ärilised plakatipinnad, mille kasutamist müüvad neid omavad firmad. Nii mõnelgi maal on see tegevus üsna täpselt reguleeritud (näiteks ka Lätis), et kõik asjast huvitatud saaksid manu. See tegevus siirdub aga üha enam hoopis elektroonilistele ekraanidele.

Järgmine rühm on n-ö väikesed vennad, kellel suurt raha ei ole, aga kes suudavad organiseerida või ise toota A2 või A4 formaadis trükiplakateid. Nende eristumistunnus on see, et need ei hakka silma päris tahtmatult, inimene peab nende vaatamiseks/lugemiseks astuma üsna lähedale. See liik tuleb meil ette peamiselt kohalikel valimistel ja seni on normiks olnud kohustus enda plakatid ära koristada.

Lõpuks on ühekordsed (enamasti), individuaalsed agitatsioonipildid või -kirjad. Tänapäeva kultuuris on selleks peamiselt rõivad, kaelaskantavad tahvlid, sildid majadel, akendel, aedades. Ja muidugi autodel. Eestis sõidab ringi vist vähemalt sada tuhat autot, millel on kõikvõimalikud reklaamisihilised kleepsud või värvid. Väidan, et sedasorti asju ei saa teemast lähtuvalt keelata ega tohi ka keelata proovida. See õigus laieneb ka seda laadi valimisagitatsioonile.