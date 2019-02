Tee endale ja kaaslasele meeldejääv sõbrakingitus – mine imelisele reisile! 

2019. aastal külastab Seeder Reisid koos toreda reisiseltskonnaga nelja täiesti erinevat maad: GRUUSIAT – riiki, mis asub Euroopa ja Aasia vahel; USBEKISTANI – Kesk-Aasia pärli, HIINAT – Draakonimaad, kuhu kaotad oma südame; TANSAANIAT – metsikut loodust ja sinist Sansibari.

GRUUSIA. Grusiinid kutsuvad oma riiki Sakartveloks, mitte Gruusiaks ega Georgiaks. See on riik, mis oma asukohalt jääb Aasiasse, kuid oma meelelt ja usult kuulub pigem Euroopasse. Maa, kus ka vihmase ilmaga särab päike. Maa, kus sind oodatakse, ja koos sinuga rõõmustatakse. Kui sind paelub ajalugu, kultuur, inimesed ning tõeliselt maitsev söök-jook, siis see reis on just sulle loodud. Mõnus „juhtmed seinast“ nädalane puhkus!

TANSAANIA.Tansaania märgusõnadeks on „suur“ ja „suurim“. Siin asuvad Aafrika suurim järv, Aafrika sügavaim järv ja Aafrika kõrgeim tipp. Tansaania avastamise teekonnal läbime imelisi jõeorge, kus võib kohata sadu liike erinevaid loomi ning naudime vapustavaid järvepindu, kus elab sadu liike veelinde. Pärast 6-päevast safariretke maabume Sansibari saarel, et nautida kohalikke vürtse, liivarandu, säravsinist vett ja põnevat kultuuri – seda kõike on võimalik kogeda ühel põneval reisil.

USBEKISTAN. Unustamatu – see on ainuõige omadussõna maa kohta, mis jätab kustumatu mulje. Siin on säilinud kõige enam iidse Siiditeega seotud ajalugu ja kultuuri; Hiiva – muuseum lageda taeva all. Samarkand – islamiõpetuse üks iidseid keskusi; Buhhaara – linn, mis on eksisteerinud juba alates 6.saj.e.Kr; arhitektuur, mis vaimustab; käsitöö ja kultuur, mis pimestavad. Mõnus on ka see, et tegemist on riigiga, mida turistide hordid pole veel vallutanud.

HIINA. 2009. aastal külastasime esimest korda suurt Draakonimaad ja armusime sellesse jäägitult: Hiina väikelinnadesse, küladesse, loodusesse, mägedesse, inimestesse, kultuuri, toitu ja keelde. 2019. aasta reisikava panime kokku oma lemmikutest: iidsed pealinnad, pühad mäed, tänapäeval toimivad templid ja kloostrid, haaravad võitluskunstid ja iidne hiina filosoofia – see kõik paneb üllatama, rõõmustama, nautima ja mõistma, kui põnev on suur maailm, kus me elame ning hea, et meil on võimalus seda isiklikult tundma õppida. Tõeline Hiina algab pärast Pekingit ja Shanghaid!

Need reisid on sulle, kes sa soovid kogeda midagi täiesti teistmoodi ning soovid leida õiget yin/yangi tasakaalu endas, armastad mõnusat (kerget) matkamist! Tea, et Hiina uue aasta saabumise puhul ootavad 1. veebruar-14. veebruar 2019 eriti head hinnad. Lisainfo: www.seederreisid.ee