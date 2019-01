Kristina Kallas | Mida me "sellega" siis ikkagi teeme? 

See lõhe eestlaste ja eestivenelaste elu reaalsuste vahel, eriti noorema põlvkonna puhul, on Eesti üks olulisemaid väljakutseid. See on majanduslik ja kultuuriline küsimus, aga see on ka Eesti riikliku julgeoleku küsimus. Muidu nii edumeelse ja väga hästi hakkamasaava Eesti eduloos on etnilise lõhe küsimus nagu elevant toanurgas – kõik teavad, et probleem on suur ja Eestile oluline, kuid probleemi lahendamisega tahavad tegelda vähesed ja veel vähem on neid, kes tahavad sellest otse ja ausalt rääkida.