GALERII | Priit Võigemast: Ugala muusikali "Once" esietendus pani jala värisema 

Priit Võigemast: Ugala muusikali "Once" esietendus pani jala värisema

Laura Kalle, Priit Võigemast Aldo Luud

„Ma ei ole kunagi suur esietenduste fänn olnud ja esietenduste põhjal pole ma osanud ühegi lavastuse kohta midagi arvata,“ poetab näitleja Priit Võigemast (38) Ugala teatri muusikali „Once” avaõhtul. „Lavastus ärkab kõige varem ellu pärast kümnendat mängukorda. Esietendus, see on kõige rohkem lihtsalt show.“ Selle muusikalavastuse tarvis rahmeldas Ugala trupp tööd teha kolm kuud, kokku oli proove lausa 104. See on enneolematult pikk prooviperiood.