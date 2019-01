VALITSUS TAAS TÖÖHOOS: Trump loobus mõneks ajaks müürist ja väidab, et see ei katakski kogu piiri 

35 päeva kestnud osaline tööseisak on kõige pikem USA ajaloos. Alguse sai see sellest, et Trump keeldus ootamatult allkirjastamast valitsuse töö rahastuse eelarvet, kuna seal puudus 5,7 miljardit dollarit tema valimislubaduse, USA-Mehhiko piirimüüri tarbeks. Kongressi esindajatekodast, kus enamus kohti on demokraatide käes, polnud müüri jaoks oodata sentigi. Trumpile ei kõlvanud ka eelnõu, mis oleks müüri turvalisust lihtsalt parandanud ja piirivalvele rohkem raha eraldanud. Tema tahtis füüsilist ehitist, müüri.

25. jaanuari õhtul nõustus Trump kolme nädala pikkuse valitsuse töö rahastusega. Ajutises rahastusplaanis müüriraha pole. Tegemist on sisuliselt täpselt sama eelarvega, mille Trump detsembris tagasi lükkas.

Sadadel tuhandetel valitsustöötajatel pole ka põhjust kergendatult hingata. Kui tema müüriraha eelarvesse ei panda, ähvardab Trump 15. veebruaril juba järgmise seisakuga. Ta teatas, et kasutab ära oma põhiseaduslikku võimu, kuulutab riigis välja eriolukorra ning kui Kongressi kojad talle müüriraha ei eralda, võtab ta selle sõjaväe eelarvest.

Müür ei tule betoonist ja seisab vaid mõnes kohas

Samas ütles Trump, et ühest mandri servast teiseni müür katkematult ikkagi ei seisaks ja lisas, et tegelikult pole ta seda kunagi arvanud ega planeerinudki. (Arvestades maastikku ja eramaid teatud piiriäärsetel aladel poleks see ka võimalik. Lisaks katab füüsiline barjäär juba praegu umbes kolmandiku USA-Mehhiko piirijoonest.) Trumpi sõnul tuleb „müür“ ikkagi püsti ainult siin-seal, teatud probleemsetes kohtades. Lisaks sõnas ta nüüd, et ei plaani müüri ehitada betoonist.

Ameeriklased panid tähele, et see on kuidagi vähem bravuurikas visioon piirimüürist kui see, mida Trump kunagi oma valimiskampaania kõnedes rahvale lubas. Rääkimata sellest, et hoolimata ammusest lubadusest, et ta paneb Mehhiko valitsuse müüri eest maksma, kavatseb Trump nüüd seda vajadusel rahastada USA sõjaväe rahakotist.