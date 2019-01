VIDEO | Púr Múdd andis välja remiksi Stefani „Eesti laulu“ võistlusloost „Without you“ 

"Meil on hea meel teatada, et Púr Múddil on väljas uus lugu, remix "Eesti laulul" osalevast Stefani loost "Without You".

Põnev fakt on see, et nii Púr Múdd kui Stefan on Viljandist pärit. Just Viljandist moodustas Stefan ka ansambli Vajé, kellega eelmisel aastal saavutati "Eesti laulul" kolmas koht. Nüüdsest aga on 21aastane noormees keskendunud soolokarjäärile.