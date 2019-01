KES ASENDAB KEDA: kui eurosaadikud valitakse riigikokku, siis kes lähevad Brüsselisse? Savisaar? Ossinovski? 

Euroopa Parlamendi valimise seaduse järgi ei või parlamendi liige olla samaaegselt riigikogu koosseisu hingekirjas. Tuleb valida üks kahest. Enamik praegu Brüsselis baseeruvaid saadikuid, nagu Urmas Paet, Yana Toom ja Igor Gräzin, on andnud mõista, et nemad tahaksid võimalusel jätkata Euroopas. Ehk isegi kui nad kandideerivad koduerakonna aitamise nimel riigikokku ja osutuvad valituks, kaaluksid nad mandaadist loobumist, et keskenduda eurovalimistele ja maikuu lõpus uude Brüsseli koosseisu kuuluda.

Sotsiaaldemokraatide ridadest on Euroopa Parlamendis Ivari Padar, kes läks Brüsselisse 2017. aastal, kui Marju Lauristin osutus valituks Tartu volikogus. Riigikogusse kandideeriv Padar ütles Õhtulehele, et kui ta „teenib välja rahva palava armastuse“, jääks ta Toompeale tööle. Selle järgi tuleks Padarile leida asendusliige Brüsselis. Erakondade asendusliikmete järjestuses tuleks kohta esmalt pakkuda erakonna juhile Jevgeni Ossinovskile, seejärel Hannes Hansole ja Marianne Mikkole.

Padari sõnul on ta tekkivast stsenaariumist rääkinud erakonna juhtidega ning viitas vihjamisi, et tema asendusliikmeks võiks olla keegi, kes on poliitikaga tegemas lõpparvet, nagu Hannes Hanso. „Vaatasin nimekirja, situatsioon ei ole hull. Meil on nimekiri piisavalt pikk ja seal on inimesi, kes enam erakonna liikmed ei ole.“