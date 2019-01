TEENETEMÄRK 2019 | Jaagup Kreem: lõikasin Terminaatori esimese avaliku kontserdi piletid ise välja, teenisime 110 rubla 

Kogu teenetemärkide saajate nimekirja vaata SIIT.

Möödunud nädalal kohtus Terminaator oma fännidega Maarjamäe lossi tallihoones, kus peeti maha Kuulsuste Koja kohtumisõhtu. Küsimusele, mis on Terminaatorit juba 30 aastat tegutsemas hoidnud, vastas Jaagup: „Me teeme oma asja isuga ja see paistab laval välja. Meil on aastas sadakond kontserti ja meile hirmsasti meeldib mängida.“ Henno Kelp sõnas, et tema ei ole kunagi mõelnud, et miks see Jaagup jälle teda koos teistega välja ajab. „Ma olen ise ka sellest huvitatud. Olen meeskonnamängija, mitte üksi kodus nokitseja, et võtaks ja teeks kõik asjad ise. See on ka kommunikeerimise viis – räägid sõbraga läbi pilli ja nootide.“

„Klassi kõige lahedam kutt Tiit Must oli nagu liider. Kõik tahtsid siis trummarid olla ja Tiidust sai trummar,“ meenutas Jaagup bändi algusaegu. „Arno „Arch“ Veimer sai omale kitarri, mis oli direktori kabinetis seifi taha pandud. Ma olin väiksena päris lühikest kasvu, teistest pisem ja ütlesin, et ma tahaks ka bändi. Nad ütlesid, et muud kohta pole ja järelikult sina laulad,“ meenutas Kreem.

Kuidas sai Terminaator endale aga just sellise nime? Jaagup ütles, et populaarse samanimelise filmiga nimevalikul pistmist polnud. Et Nõmme gümnaasiumis tegutses toona ka ansambel Generaator M, siis nii omale nimi leitigi. „Generaator, Terminaator – see oli minu meelest nagu loogiline jätk,“ muigas Jaagup. Muide, trummar Roland paljastas, et tema 1987. aastal Tartus bändi, mis kandis nime – üllatus-üllatus – Terminaator! Roland oli selles bändis laulja.

Jaagup rääkis, et Terminaatori esimesel kontserdil kandis ta triibulisi pükse ja kollast särki, millel multikategelase Betty Boopi pilt. See kontsert toimus Marguse suusabaasis ning esineti klassiõdedele ja –vendadele. „Klassikaaslased olid muidugi väga toetavad ja see oli äge. Siis saime nii palju julgust juurde, et tegime 10. keskkoolis oma esimese avaliku esinemise,“ rääkis Jaagup. „Ma olen suur isetegija ja tegin piletid ise – lõikasin kodus kääridega välja ja kirjutasin peale 1 rubla. Saime kokku 110 rubla, see oli väga suur raha.“ Kontsert kestis umbes 40 minutit ja Jaagup tunnistas, et jalg värises ikka korralikult. „Mul oli vanasti selline lavakramp, et enne esinemist läks süda nii pahaks, et olin sunnitud oksendama.“

Verevahetust on bändis olnud omajagu. Kümme aastat tagasi teatasid toonane kitarrist Elmar Liitmaa ja klahvpillimängija Harmo Kallaste korraga, et nad lähevad bändist ära. Jaagup tunnistas, et see oli ka viimane kord, kui ta tundis, et nüüd on bändiga kõik. „Mul oli juba välja mõeldud, kellega ma hakkaksin muusikat tegema, isegi mitte Terminaatori nime all. Õnneks oli Taavi Langi ripakile jäänud.“