Vees hulpinud seksnukk hirmutas möödujaid

Sündmuskohale ruttas paarkümmend politseinikku ja tuletõrjujat. Esmapilgul tundus, et vees on tõepoolest laip. Kui aga kriminaalpolitseinikud leiu tekist vabastasid, hakkasid nad naerma. Teki seest tuli välja musta pesu kandev silikoonist seksnukk.

Recklinghauseni politseikomissar Martin Kentscke ütles, et seksnuku omanik saab endast märku andmise järel selle tagasi. Komissar lisas, et loomulikult tuleb nuku omanikul seejuures vastata ka mõnele küsimusele ning on täiesti võimalik, et tal tuleb väljakutse kulude katteks kergendada oma rahakotti.