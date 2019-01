JAANUAR PILDIS | Ärikaksik pääses vangikongist, Sünne Valtri asendati brüneti kaunitariga, Õhtulehe fotograaf paljastas petva poiss-sõbra 

Edvin Petrovi uue bändi Topeltmäng esimene esinemine Tartus Aleksandri pubis. Aldo Luud

21. jaanuaril leidis aset verekuu varjutus. Teet Malsroos

21. jaanuari varahommikul võis Eestis enne Kuu loojumist näha korraga nii kuuvarjutust kui ka superkuud. Rahvasuus superkuuks nimetatav nähtus tekib siis, kui Kuu on oma veidi väljavenitatud orbiidil Maale kõige lähemas asendis ja samal ajal on ka täiskuu moment, selgitas Tartu observatooriumi teadur Tõnis Eenmäe. Eesliide „super“ tuleb tema meelest vast eelkõige sellest, et Kuu näiv läbimõõt taevas on sellel ajal kõige suurem ja seepärast on ka heledus suurim. Peale superkuu nägi esmaspäeva varahommikul ka kuuvarjutust.