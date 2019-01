GALERII | SALAMÄRGID: uut raamatut esitlenud kirjanik Evelin Kivimaa avastas arvutimängudes salapärased tagauksed 

Huvitava kokkusattumusena on „12 salamärki. Kuhu viivad arvutimängude tagauksed“ autori jaoks kaheteistkümnes raamat. „Ehk on ka see omamoodi märk,“ muigas Evelin Kivimaa. „Mulle tundus põnevana idee, et arvutimängudes on peidus tagauksed, mille kaudu saab ühest mängust rännata mõnda järgmisesse. Raamatus satubki peategelane tagauste kaudu paljudesse mängudesse, nii et tal on hullupööraseid seiklusi: ta kõnnib vikerkaarel, põgeneb Puumadude kuninga eest, areneb amööbist inimeseks ja mida kõike veel. Mõnus oli seda kirjutades lasta mõttel lennata. Suur aitäh ka mu arvutimänguhuvilisele tütrele, kes andis raamatu jaoks head nõu.“