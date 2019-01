100 MILJARDIT: NATO peasekretär tänas Donald Trumpi  

Stoltenberg sõnul on Trumpi nõudmisel tõsta kaitsekulutusi olnud selgelt positiivne mõju. Tänu USA presidendile kulutavad NATO liikmesriigid kuni järgmise aasta lõpuni kaitsele täiendavalt 100 miljardit dollarit (88 miljardit eurot).

USA president Donald Trump. Reuters/Scanpix

„Seega näeme päris raha ja päris tulemusi. Me näeme, et president Trumpi selge sõnum on andnud tulemusi,“ rõhutas Washingtonis visiidil viibiv NATO peasekretär.