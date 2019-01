Eesti seksuaalvähemuste igapäevaelu: peks, sõim ja ähvardused 

Kala sõnul on näha, kuidas LGBT inimeste suhtes vaenulike inimeste grupid on muutunud silmatorkavalt aktiivseks ja seda eriti sotsiaalmeedias ning levima on hakanud arusaam, nagu oleks vägivallatsemine normaalne.

„Napilt täisealisele võõrale tüdrukule jalge vahele virutada on ka okei, nii peabki. Kogu perega tulebki sõimata last värdjaks – kuidas ta muidu seda teada saab,“ kommenteeris Kala, kinnitades, et need näited põhinevad päringutel, mis on päriselt talle saadetud.