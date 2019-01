Joel Juht: polaarmaratonil tuleb väga täpselt jälgida etteantud reegleid 

Kuigi igas vahepunktis on sportlasele planeeritud serveerida üks kuum eine, siis võib juhtuda, et mõnes punktis teatud ilmastikuoludel seda teha ei saa. Osalejatel peab rajal kaasas olema kahepäevase varuga toit, sest sageli on võistlus näidanud, et toit saab planeeritust varem otsa. "Mina enda toiduhulga pärast ei muretse, sest mul on seda pigem rohkem kui vähem," rääkis Juht.