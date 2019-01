GRAAFIK | Parteid ennustavad: kuidas jagunevad riigikogus kohad erakondade kaupa?

Kuigi Reformierakonnal on tugev kaubamärk ja parteisisesed erimeelsused on valimisteks kõrvale heidetud, et kampaaniat saaks probleemideta läbi viia, jääb sellest võiduks vajaka ning leppida tuleb 25 kohaga. „Ringkondades on esikohtadel tõelised poliitstaarid, kuid tulemused saavad olema nõrgemad kui 2015, sest meeskonna nimel toimetavaid töörügajaid on vähem.“