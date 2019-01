Kate Beckinsale'il lõhkes munasarjatsüst 

45aastane „Underworldi“ näitlejanna avaldas sotsiaalmeedias kaks haigevoodipilti, millest ühel on ta nutuse ilmega, hapnikuvoolik ninas. „Selgub, et lõhkenud munasarjatsüst on tõeliselt valus ja morfiin paneb mind nutma,“ kirjutas Kate ning tänas kõiki, kes tema eest haiglas on hoolt kandnud.