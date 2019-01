TEENETEMÄRK 2019 | Loodusfotograaf Arne Kiin on nakatanud õpilasi fotopisikuga üle 30 aasta 

Verk kiidab, et fotoringi juhtimine on tema jaoks lahe väljakutse. Millise mulje on eelkäija talle jätnud? "Arne on kindlasti täielik oma ala professionaal ja väga suure algustähega Fotoõpetaja. Ta on ju üle kolmekümne aasta noori õpetanud nii-öelda huvikooli algtasemel ja tema käest on fotopisiku saanud nii mõnigi praegu tegev kunstnik ja fotograaf," iseloomustab Tanel Verk teenetemärgi saajat. "Väga asjalik ja põnev härra."