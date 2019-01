FOTOD | Lasnamäel põleb mööbliladu, liiklus Vesse tänaval on suletud

Põhja Päästekeskuse pressiesindaja sõnul said päästjad väljakutse kell 10.52 Vesse 4 asuvasse tööstushoonesse, mis tegeleb mööbli valmistamisega.

Samuti viitas ta, et piirkonnas on põlengu tõttu palju suitsu ning liiklus on Vesse tänaval suletud.