Kare Kauks: Mahavoki esimesel kontserdil olin mina suur fänn ja istusin kolmandas reas 

Kauks liitus bändiga hiljem, kuid 1982. aastal nägi ta bändi praeguses Tallinna Ülikoolis, kui Mahavok andis oma esimese konsterti. “Mina olin seal fänn ja istusin kas kolmandas või viiendas reas. Ma olin nii vaimustuses sellest muusikast ja see stiil! Ma vaikselt südames mõtlesin, et kui kunagi saaks sellises bändis laulda!” meenutas Kauks. “See on jah, huvitav kokkusattumus!” lisas Vaikmaa.

Bändi esimene kontsert, kus solistiks oli Kauks, toimus Lauluväljakul. “Üldse, et bändiga midagi teha, on vaja korralikke väljundeid. Ma tänan Leo Karpinit Eesti televisioonist, kes pakkus ikka aeg-ajalt, kui midagi suuremat oli. Seal olid ka nõukogude liidu suuremad staarid koos, Leo küsis, et kas sul on, Heini, midagi uut asja eesti keeles. Niimoodi “Mägede hääl” sündiski," meenutas Vaikmaa.

Kauks tunnistas, et alguses ta “Mägede häälele” pealelaulmisega hakkama ei saanudki. “Ma olin tookord Tallinna Hotelli varietees laulmas, seal nad käisid kuulamas mind. Ühel päeval tulid ja pakkusid, et nüüd on üks lugu ja mis sa arvad, kas võiksid laulda. Ma olin varem džässi laulnud, laulsin sellises džässirütmis ära selle laulu, aga see polnud ikka see. Siis ma läksingi mõtlema, et mis ja kuidas, et nüüd on vaja popmuusikat teha. Minu jaoks oli see ka uus häälekasutus, ma ei olnud varem sellises stiilis laulnud.”