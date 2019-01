VIDEO | Vaata, kuidas Meghan pidevalt oma kõhule tähelepanu juhib 

Prints Harry abikaasa oskab ilmselgelt piltnikele poseerida: tal on kombeks mantlihõlmu vargsi nihutada, et eenduv kõht kõigile näha oleks. Daily Maili video paljastab, et tegu on lausa süstemaatilise nipiga.

Veel on täheldatud, et Meghan ei suuda avalikkuse ees käsi oma kõhust kuidagi eemal hoida. Ajakirja You toimetaja Jo Elvin tunnistab Daily Mailile antud kommentaaris, et talle käib hertsoginna säärane poseerimine närvidele. Tegu oleks justkui Barbie-nukuga, kes on kindla poosi sisse võtnud.