Katrin Siska Kaplinna maastikupõlengust: midagi nii hirmsat pole ma kunagi oma silmaga näinud 

Katrin talvitub juba kolmandat aastat perega Lõuna-Aafrikas. „Eile hilisõhtul Cape Townis peale kino linna poole liikudes märkasin kahte pikka tuleriba ja rohket leekidest oranžiks värvunud tossu pimedas majade taamal kõrgel taeva all,“ räägib Katrin. Internetist infot otsides sai ta teada, et laupäeval süttis seal mägedevaheline tee ja tugeva tuule tõttu levis tuli kiiresti populaarsele turismiobjektile, Lion Head mäele. „Uudistest lugesin veel, et praegu on Aafrikas ohtlik tuletormide aeg ning et siit nelja tunni kaugusel Mossel Bays oli samuti tulekahju mõned päevad tagasi.“

Katrin räägib, et öösel oli linnas õhus tugev kärsahais. Katrin läks lähemale vaatama, ning tänavatel olid politsei- ja päästeametimasinad. „Hirmuäratav erksates leekides mägi paistis pilvelõhkujate vahel väga lähedal olevat.“

Alles mõned päevad tagasi külastas Katrin Laudmäge ehk Table Mountaini, mis nüüdseks on ohtliku olukorra tõttu suletud. „Tuli on levinud ka sinna ja teed on suletud. Mäe küljel elavatest majadest on perekonnad omal soovil evakueerunud, kuna seal pole tossu tõttu võimalik hingata. Ametlikku evakueerumiskäsku linna poolt välja antud hetkeks veel ei ole,“ ütleb ta.

Katrin ise elab kesklinnast eemal. „Olukord minu kodukandis on rahulik. Elan põlengupiirkonnast veidi rohkem kui poole tunni kaugusel, kuid ka siit oli ööpimeduses leekides Lion Head näha.“ Siiski on sealgi õhus tunda kerget kärsahaisu. „Loodan väga, et tuli õnnestub peatada. Kõige parem oleks muidugi, kui hakkaks vihma sadama, mida Aafrikas praegusel suvisel kuumal ajal tuleb ette harva...“