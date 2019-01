Räppar XXXTentacion sai 7 kuud pärast surma isaks 

Laupäeval tegid Jenesis ja XXXTentacioni ema Cleopatra Bernard ühisavalduse, milles teatasid pisikese Gekyume Onfroy sünnist. Ema ja laps on terved, vahendab BBC News. Nime Gekyume olevat XXXTentacion ise oma esikpojale valinud. See tähendavat teistmoodi seisundit või järgmist mõtteuniversumit. „Perel on au tema soov täita,“ seisis avalduses.