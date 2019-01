Kuidas eristada „murelikku kodanikku” relvatööstuse lobistist? 

Sel kuul jõudis parlamendi riigikaitsekomisjoni liikmete lauale kummaline ja vaid paar lehekülge pikk dokument, mis käsitles automaatide riigihanget ja kus loetleti hanke võitnud LMT relvade puudujääke. Lisaks LMT viletsatele relvadele viidati dokumendis ka sellele, et riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) on hankel kas meelega või kogemata susserdanud, et võidaks just LMT.