Prints Philip palus avariis viga saanud naiselt viimaks vabandust 

Avariis randmeluu murdnud Emma Fairfeather (48) kurtis hiljem ajakirjandusele, et 97aastane prints pole temalt vabandust palunud ega tema tervislikust seisundist huvitunud. Ta nimetas Philipit tundetuks, kuna too tabati 48 tundi pärast õnnetust teise auto roolist ilma turvavööta.

Kära peale võttis Emmaga lõpuks ühendust kuninganna õuedaam, kes edastas monarhi soojad tervitused. Emma ei pidanud seda piisavals. Sunday Mirrori teatel on kuningakoja PR-katastroof nüüd lõpule jõudnud: Emmaga võttis ühendust Philip ise.

21. jaanuarile dateeritud kirjas avaldas prints avarii pärast kibedat kahetsust ning seletas, et ei näinud peateele pöörates sealset liiklust ereda päikesevalguse tõttu. „Olin õnnetuse järel mõnevõrra rööpast väljas, kuid tundsin tohutut kergendust, et ükski teist ei olnud tõsiselt viga saanud. Kui rahvas kogunema hakkas, soovitas keegi kohalik politseinik mul Sandringham House'i naasta. Olen nüüdseks teada saanud, et murdsite randmluu. Kahetsen seda vigastust väga. Soovin Teile kiiret paranemist väga stressirohkest üleelamisest. Siiralt Teie Philip.“