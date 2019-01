Eesti uudised Püramiidskeemi kahtlustusega USA ettevõte värbab agaralt Eesti noori Toimetas Johanna-Kadri Kuusk , täna, 08:01 Jaga:

Teet Malsroos

Vastuolulise mainega USA valuutakauplemiskoolitaja iMarketsLive värbab usinalt Eesti noori, 120 riigis tegutseva ettevõtmise eest on hoiatanud mitme riigi finantsinspektsioon, sealhulgas USA ja Belgia on selgelt viidanud, et tegu on püramiidilaadse skeemiga.