Tartu kiirabi koolitusjuht: elustamisaparaat tõstab ellujäämisšanssi 

LOODA PARIMAT, KUID VALMISTU HALVIMAKS: Nii arstide kui ka ametnike sõnul on elustamisaparaate juba nii palju, et need tuleks kaardile kanda. Aldo Luud

„See on ju tore, kui keegi seda aparaati uurib – kuidas see töötab ja palju kaalub. Elustamisaparaadid on automaatsed ja targad, nii et kellelegi kogemata elektrilööki anda ei saa,“ ei pea Tartu linnavalitsuse tervishoiuteenistuse juhataja Piret Väljaots uudishimu pahaks ja lisab, et ühtegi Tartu poolt soetatud elustamisaparaati ehk AEDd tema teada rikutud ei ole.