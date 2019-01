Pluss, miinus, ennustus | Sildaru teeb uhkeks, Kanepi nukraks 

Kelly Sildaru kolm medalit X-mängudelt, mis muu?! Ütlemata vinge, et Eestimaal on sirgunud 16aastane neiu, kes jätab kogu ekstreemspordimaailma suu ammuli endale järele vaatama. Nagu teame, on ta seda juba aastaid teinud, kuid tänavustel X-mängudel nihutas Sildaru taas piire. Pikemalt saab sellest lugeda lehekülgedelt 18-19, seega konstateerime siin vaid fakti, et oleme Sildaru üle äärmiselt uhked. Küllap Eesti rahvas nõustub meiega. Järgmisena ootab teda elu esimene täiskasvanute MM. Edu, Kelly!

Kaia Kanepi Robin Roots

50% on tõenäosus, et Kelly Sildaru võidab freestyle-suusatamise MMil Big Airi hüpetes medali. Võistlus on Eesti aja järgi kavas ööl vastu pühapäeva. Äsja lõppenud X-mängudel sai eestlanna kaheksa sportlase seas kolmanda koha, MMil on konkurente enam. Eelkõige peab Sildaru lootma, et konkurendid ei suuda kahekordseid corke ära maanduda. Võtmed on seega vastaste käes. Erinevalt X-mängudest on MMil kavas kvalifikatsioon. Finaali pääseb kaheksa sportlast. Sajaprotsendiliselt ei saa välistada võimalust, et Sildaru jääb lausa finaali ukse taha. Aga siis peab tal ka endal kehv päev olema.