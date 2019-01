Venezuela kaos: lahing nafta ja raha pärast 

Deutsche Welle hinnangul kaotaks Venemaa võimu vahetudes ainuüksi Maduro valitsusele antud laenu tõttu kuni 11 miljardit dollarit, sest on selge, et Guaido ega keegi teine, kes tulevastel valimistel riigijuhiks saab, võlga tasuma ei hakka. Veelgi ohtlikuma löögi saaks Venemaa tulevikus, sest Venezuela hiilgaslikke naftavarusid asuvad haldama nüüdsetest juhtidest kompetentsemad inimesed ja Rosnefti tõrjuvad välja Lääne, eeldatavasti Ühendriikide firmad, märgib Deutsche Welle. See loob rahvusvahelises naftaäris uue olukorra, kus hinnad lähevad tõenäoliselt alla. Venemaa, kelle tulud suuresti sõltuvad nafta ja gaasi ekspordist, kaotab sellest kõige rohkem.

Nii ei olegi Venemaal teist võimalust, kui pidada lahingut Maduro vee peal hoidmiseks. Reutersi läinudnädalane uudis, et tema kaitseks on Venezuelasse saadetud kurikuulsa Wageri rühmituse võitlejad, ei pruugi küll õige olla. Samas on Hispaania, Saksamaa, Prantsusmaa ja Suurbritannia nõudnud ultimatiivselt, et Venezuelas kuulutataks kaheksa päeva jooksul välja uued valimised, ning britid külmutasid ka Venezuela kullavarud, mis olid nende hoole all. Ühendriigid nõuavad omakorda, et kõik riigid valiksid, kelle poolt nad lõpuks on, ja peataksid igasugused arveldused Maduro režiimiga, kes on viinud oma riigi pankroti servale.