Mängu traagiline lõpp: puurauku kukkunud ja surnud kaheaastane poiss sängitati mulda 

Kuidas koletu õnnetus juhtus

110 meetri sügavune ja 25–30sentimeetrise diameetriga puurauk tehti Totalani külla Malaga lähedale eramaale vee otsimiseks, kuid seda ei kooskõlastatud võimudega. Vett ei leitud ning puuraugu suu oleks pidanud kinni kaanetama, mis jäi aga tegemata. Selle katteks veeretati kivid, mida aga paraku õnnetushetkel seal enam polnud.

Selgusetu on, miks pere valis tol pühapäeva õhtupoolikul piknikukohaks selle töömaa künkliku serva, mis on üsna kaugel inimasustusest. Tõsi, alaliselt Malagas elav pere oli Totalanis endale üürinud puhkamiseks toa, kuid lähemalgi olnuks ju piknikupaiku, kus külla tulnud sugulastega lõbutseda.

Isa Jose otsis enda sõnul juhtunu ajal kuivanud oksi, et teha paellat. Ta oli pojast kümmekonna meetri kaugusel ja seljaga temaga poole. Äkki kuulis isa Juleni nuttu ja taipas, et midagi on korrast ära. Ema Vicky hakkas aga parajasti helistama oma töökohta hamburgerirestorani ega märganud, kuidas poiss jooksu pistis.

Jose tormas koos sugulasega poega kinni pidama, kuid nägi vaid, kuidas too maas haigutavasse auku kadus. Isa püüdis teda välja aidata, kuid mõistis kohe, et auk on liiga sügav, et omal jõul last kätte saada.

Selgusetu on, miks lJulen augu juurde tormas. Üks teooria on, et ta proovis enne õnnetut kukkumist sinna maiustusi peita, sest kott nendega oli esimene, mille kohale tulnud päästemeeskond puuaugust leidis. Juleniga koos mänginud poolteiseaastane sugulasest tüdruk ei jooksnud tema eeskujul puurauguava juurde ega saanud seega vigastada.