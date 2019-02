PÄEVAHOROSKOOP: pühapäev, 3. veebruar 

Tunded on segased. Ühel hetkel on sul toimuvast üks arvamus, veidi aja pärast näed aga asju sootuks uues valguses. Loodetavasti ei oodata sinult täna seisukohti tähtsates küsimustes.

Palju õnne, Veevalaja! Sul on suured unistused, kas õnnestub need ka ellu viia, sõltub su reaalsustajust ja suutlikkusest asjaajamist korraldada. Aasta sobib enese arendamiseks loomingulise tegevuse kaudu. Tervisesse suhtu kindlasti aupaklikult. Su organism on tundlik, väga ettevaatlik tuleb olla ravimite tarvitamisel. Alkoholist on mõistlikum hoiduda.