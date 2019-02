PÄEVAHOROSKOOP: laupäev, 2. veebruar 

Palju õnne, Veevalaja! Alguse saab rutiinivaba uus aastaring. Unista suurelt, julge olla selline, nagu sa oled! Küllap leiad uudse viisi oma rahalise seisu parandamiseks. Ehk on sul juba ammu olemas salajane plaan, aga see on tundunud natuke liiga veider selleks, et projekti reaalselt ellu viima hakata. Ainulaadsus võib aga just edu tagada.