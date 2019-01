PÄEVAHOROSKOOP: neljapäev, 31. jaanuar 

Kui pereasjad on korras ning sul on võimalus hobidega tegeleda, oled sisemiselt heas tasakaalus ning valmis panustama ka töisel rindel.

Küllap on olulisimal kohal töised eesmärgid või siis laiemalt igapäevaste kohustuste täitmine. Juhul, kui su töö on ühtlasi ka su hobi, tunned end suurepärases vormis olevana.

Palju õnne, Veevalaja! Algamas on isiklik uus aasta, mil tunned end enesekindla ja julgena. Energiatase on kõrge, suudad sel aastal palju ära teha, seejuures ellu viia olulise salajase unistuse. Püüdlusi ei tohiks vaid endale hoida. Su kõrval on inimesed, kes on valmis sind toetada, kellega koos on julge ja turvaline edasi minna. Oska neid hinnata!