PÄEVAHOROSKOOP: kolmapäev, 30. jaanuar 

Suurepärane päev, et ajada äriasju välismaiste ekspertidega. Suhtlemis- ja võõrkeeleoskus on su trumbid niigi, täna suudad olla ka enesekindel ja tavapärasest kannatlikum.

Su ülemus võib väga nõudlik olla. Niisama loba või kaeblemisega pole vaja tema juurde minna, asjalike ideedega küll. Need rakendatakse tõenäoliselt varsti käiku.

Suhtlemist on palju, eriti just vastassooga. Sellegipoolest ei ole õhus teab mis palju romantikat. Pigem on jutuajamised tõsised ja konkreetsed.