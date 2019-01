PÄEVAHOROSKOOP: teisipäev, 29. jaanuar 

Hea päev, mil energiatase on kõrge ning suudad palju praktilisi asju korda ajada. Kui sul on käsil juriidiliste küsimuste lahendamine, alusta sellega hommikul esimese asjana.

Jõudu on palju, valitseb optimistlik meeleolu. Kui võimalik, tegele nende asjadega, mis sulle kõige rohkem rõõmu ja loomingulise eneseväljenduse võimalust pakuvad.

Palju õnne, Veevalaja! Algav eluaasta annab võimaluse nii tööalaseks edu saavutamiseks kui isikliku õnneni jõudmiseks. Ole vaid julge, haara kinni sellest, mida sulle pakutakse! Kui teed palju tööd, on ka palk vääriline. Pealiskaudseid suhteid ei maksa luua, armastus nõuab tööd. Et tekiks usaldus, tuleb kallimaga rääkida ka varjatud valust.