Keit Pentus-Rosimannus | Võtame sihiks, et pension oleks pool keskmisest palgast 

Kui me päriselt soovime, et Eesti pensionärid saaksid elada Soome eakaaslaste sarnaselt, mitte ei peaks muretsema, kuidas igapäevaste kulutuste ja ravimitele mineva raha välja käimise järel ots otsaga kokku tulla, siis pole muud teed, kui reformida oma majandust. See peab püsima konkurentsis ja kasvama kiiremini kui vananemisega seotud kulud. Vältida tuleb ettevõtlikke inimesi keerulisse olukorda panevaid otsuseid – jah, ma mõtlen siin maksukaost.

Mida peale üldise maksusüsteemi korda tegemise veel tuleks teha?

Esiteks tuleb uuesti sisse viia põhimõte, et keskmine pension on tulumaksuvaba. Kuniks me pensionid on väikesed, ei ole lihtsalt viisakas ega õiglane neid tulumaksuga maksustada. Praegused prognoosid näitavad, et pensionid tõusevad järgmisel aastal üle 500 euro piiri, mis tähendab, et suurel osal pensionäridest tuleks hakata maksma tulumaksu. Loogika võiks olla hoopis, et kuniks Eesti keskmine pension pole 1000 eurot või siis pool keskmisest palgast, seda keskmist pensioni tulumaksuga ei maksustata.

Teiseks, neid pensioniikka jõudnud inimesi, kellel tervis lubab ja kes on valmis edasi töötama, tuleb hoida nagu kullaterasid. Eestis on töökäsi puudu, mitte üle ja kui pensioniikka jõudnud on valmis edasi töötada, peab maksusüsteem seda soosima. Töötavatel pensionäridel peab olema praegusega võrreldes madalam maks, st varem kehtinud tulumaksuvabastus tuleb neile tagasi anda.

Kui tervis lubab tööga jätkata, aitab see mitte ainult rahalises mõttes paremini toime tulla, vaid ka heas toonuses püsida. Minu kahest vanaemast üks lõpetas töötegemise alles mõned kuud enne seda, kui ta ootamatu tervisehäda järel teisele poole vikerkaart kutsuti. Tema jaoks oli pensioniealisena töötamine võimalus kodust väljas käia, suhelda ning ühiskonnale vajalik olla. See viimane on tunne, mida tihti kiputakse alahindama. Minu teine vanaema jäi pensioniikka jõudes töölt eemale. Oli abiks lastelaste kasvatamisel, toimetas koduaias, heegeldas ja tikkis. Aga lapselapsed said suureks ja aias toimetades oli tal varsti võimalik enamasti ainult koera ja kassiga rääkida. „Üksindus närib ja hädad tulevad kallale,“ oli kõige valusam lause, mida ta mulle ühel hetkel pihtis.

Kolmandaks – üksi jäänud pensionäri toetuse tõstmine ühe kuupensioni suuruseks. Praegu on üksi elava pensionäri toetus 115 eurot aastas, nagu see Reformierakonna valitsuse ajast jäi. Eks abi on sellestki, aga see abi on liiga väike.