Taavi Libe | Surmaga seonduvad väärtushinnangud vajavad ajakohastamist 

Sügisel oli saates juttu 104aastasest tunnustatud botaanikust David Goodallist, kes lahkus eelmisel kevadel Šveitsis elust, ja seda samuti abistatud enesetapu kaudu. Loomulikult polnud ta esimene sel viisil teise ilma läinud prominent, kuid tema puhul tekitas poleemikat asjaolu, et tal polnudki otseselt ühtegi tõsist haigust. Või noh, kui visatakse villast, et elu ongi pikaajaline surmaga lõppev haigus, siis oli härra Goodall jõudnud haiguse lõppastmesse, kus võimetus endaga hakkama saada võttis talt lihtsalt jäädavalt eluisu ära.

Surm kui tabuteema?

Goodalli juhtum on hea näide sellest, kuidas me ei oska suhtuda surma. Meil on küll palju igasuguseid reeglistikke, mille põhjal on võimalik kujundada kardinaalselt erinevaid väärtushinnanguid sellest, kas ja millistel kaalutlustel võib inimesel olla õigus valida surm ning kas viimane on tragöödia või kergendus. Täpselt samasugune vastuolude keeris valitseb ka minu sees, kui ma Goodalli näitel sel teemal mõtisklen.

Tunnen rõõmu, et 104-aastane inimene, kes on nii vaimselt kui ka füüsiliselt elust väsinud, saab lõpuks puhata. Mõttemängu huvides üritan ette kujutada, milliseid tundeid tekitaks minus see, kui täpselt sama protsessi teeks läbi 24aastane inimene, kes teataks, et ta on elust väsinud ning aitab kah. Isegi mõttemängu tasandil ja ilma isikustamata tekitab see kujutlus minus õõvastust ja kurbust. Kas ma pole mitte üks silmakirjalik inimene? Või on surmateema meie ühiskonnas tõesti niivõrd tabu, et üheseid väärtushinnanguid polegi selles valdkonnas võimalik kasvatada?

Ma pole küll kristlik inimene, aga nagu ma aru saan, siis ei anna ka kristlik õpetus sel teemal üheseid vastuseid. Või õigemini, pole neis õpetussõnades või ka arstieetika aluseks olevas Hippokratese vandes ju arvestatud meditsiini pöörase arenguga. Ja ma ei räägi siinkohal viimaste aastakümnete arengust.

Preester ja maineka Bostoni kolledži bioeetik John Paris on põhjalikult uurinud katoliiklikke vaateid abistatud surmale ning jõudnud järeldusele, et õpetus, mille järgi on elu Jumala kink ning otsus elu lõpetada kuulub seega samuti ainult Jumalale, kehtis Euroopas laias laastus 13. sajandini. Siis jõudis keskaja meditsiin tasemele, kus polnud enam täpselt võimalik selgeks teha, kust lõpeb taevaste jõudude otsus ning tuleb mängu inimese käsi.

Kas inimelu väärtus väheneks?

Kui me jätame kristlikud õpetused tagaplaanile, on eutanaasia vastased välja toonud niinimetatud libeda nõlva argumenti, mille järgi võib abistatud enesetapuga seotud moraalinormide ja seadusandluse lõdvendamine tuua kaasa selle, et inimelu väärtus väheneb ning sellesse hakatakse suhtuma liiga pragmaatiliselt. Ka see lähenemine tundub teise konteksti asetatuna üpris silmakirjalik. Me elame aastates, kus on arusaadavatel põhjustel tavapärasemast rohkem juttu Vabadussõjast. Oleks ülimalt humanistlik, kuid samas ebapatriootlik küsida, et kuidas on otsus oma riigi eest surra väärtuslikum kui otsus surra isiklikest vaevadest vabanemiseks.