Juhtkiri | Kes ootab NATO liidreid Tallinna?

Mõttele, et järgmine NATO liidrite kohtumine võiks toimuda Tallinnas ja seda juba käesoleva aasta lõpus, on osaks saanud erakordne erakondlik üksmeel. Ajaloolisele võimalusele, et Eestit väisab USA president Donald Trump ning paljud teised riigipead-peaministrid, on takka kiitnud nii EKRE esindaja, sotsiaaldemokraadist endine kaitseminister Hannes Hanso kui ka endine peaminister, reformierakondlane Taavi Rõivas. Viimane, tõsi küll, ei jätnud kasutamata võimalust hurjutada Jüri Ratast, kes olevat olnud Tallinna väljakäimisega kohtumise võimaliku toimumispaigana liiga ennatlik.