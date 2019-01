Uuel nädalal näpistab külm veidi vähem, ent lumevaip jääb püsima 

ilmateenistus.ee



Teisipäeval liigub ilmateenistuse andmetel madalrõhkkond Gotlandi lähistele ja selle serv laieneb üle Läänemere. Öösel sajab siin-seal lund ja tugevas kagutuules teeb ka tuisku. Päeval muutub lumesadu tihedamaks, aga kagutuul peaks veidi järele andma. Öösel on temperatuur saartel kuni -5, mandril -7 kuni -12 kraadi. Päeval tõuseb temperatuur -2 kuni -7 kraadini. Norra ilmaportaal lubab teisipäevaks sademeid kuni 3 mm.



Kolmapäeval liigub madalrõhkkond piki merd Soome poole ja selle servas sajab aeg-ajalt lund, Eesti lääneservas võib sekka ka lörtsi tulla. Päeva peale muutuvad sajuhood harvemaks. Tuul on mõõdukas ja puhub lõunakaarest. Õhutemperatuur on öösel -3 kuni -8 kraadi, saarte rannikul võib 0°C lähedale tõusta. Päeval võib suisa mõnes kohas sula oodata, temperatuur jääb vahemikku 0 kuni -3 kraadi, saartel võib pisut üle 0°C tõusta. Yr.no andmetel möödub kolmapäev Eestis lumesajuta. Ilm on pilves selgimistega, mis tähendab, et muidu talviselt hallis taevas võib ka päikest näha.



Neljapäeval on tõusva õhurõhu foonil sadusid hõredamalt. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on öösel -2 kuni -7 kraadi, selgineva taeva all langeb -10°C ümbrusse, päeval 0 kuni -4 kraadi. Norralased lubavad aga taaskord päikest ning sajuta ilma.



Reede öösel on veel siin-seal lumehooge, päev tuleb kõrgrõhuvööndi all suurema sajuta. Lõunakaare tuul on nõrk, vaid saartel võib pärastlõunal tugevamaks tõusta. Õhutemperatuur on öösel -3 kuni -8, kohati -10°C, päeval -1 kuni -5 kraadi. Norralaste ilmaportaali andmetel me aga reedel lumest ei pääse. Lumesadu on oodata pärastlõunast alates kuni õhtuni välja.