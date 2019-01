Seltskond VAATA! Lady Gaga ja Bradley Cooper esitlesid hittlugu esmakordselt koos Las Vegases Toimetas Andra Nõlvak , täna, 18:13 Jaga:

On oodata, et veebruaris esitavad Lady Gaga ja Bradly Cooper Ameerika filmiakadeemia auhinnagalal oma Oscarile kandideerinud lugu „Shallow” filmist „Star is born”, pärast mida nad lavale naasevad, et pidada tänukõne Parima laulu auhinna eest. Ootamatult oli neil võimalus oma esinemist üheskoos avalikult harjutada Gaga laupäevasel kontserdil Las Vegases, kirjutab Consequence of Sound.