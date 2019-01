TANTRAPERVERT TEGUTSEB JÄLLE: seksikoolitused ootavad uusi kliente 

Vägistamissüüdistustega Swami Vivekananda Saraswati on taas tantrakooli eesotsas agamajustice.com

Taimaal asuv maailma suurim tantrajooga kool Agama Yoga, mis suleti möödunud sügisel pärast kümnete naiste tunnistusi, et neid on koolis vägistatud ja seksuaalselt ära kasutatud, on jälle avatud, kirjutab The Guardian . Kooli eesotsas on taas vägistamises süüdistatud rumeenlane Swami Vivekananda Saraswati, kodanikunimega Narcis Tarcau. Tarcau on korduvalt ka Eestis teadmisi jaganud ning eestlasi kutsutakse jätkuvalt üles osalema Agama joogakooli koolitustel.