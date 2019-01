Elu Andres Mustonen: “Mind ei huvita direktiivid ja ettekirjutused. Neid järgima hakates ei saa kunsti teha!“ Jaanus Kulli , täna, 17:12 Jaga:

ENAM KUI ELAV: „Öeldakse, et inimene on siis elav, kui ta on uudishimulik ja kui ta vaim otsib. Ka kunsti peab otsima, sa pead janunema kunsti järele,“ ütleb Andres Mustonen. Teet Malsroos

„Raha pole MustonenFesti puhul mänginud kunagi esimest viiulit. See on kolleegide ja sõprade festival!“ rõhutab Andres Mustonen, kes juhatab 1. veebruaril Carl Orffi võimsa „Carmina Buranaga“ sisse juubelihõngulise omanimelise festivali.