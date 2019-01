ANU VALIMISBLOGI | Loomad ei saa hädaabinumbrile helistada ja end lolli inimese eest kaitsta 

Nõid-Alisa näljastreik jätkub. Põhjus lihtne, riigikogus ei läinud läbi hääletus karusloomakasvatuse lõpetamise poolt. Puudu jäi napilt kolm häält. „Mina ei söö seni, kuni seadus uuesti läbi vaadatakse ja õiglane otsus vastu võetakse,” teatab Alisa ikka veel südikalt peale näljastreigi viiendat päeva.

Alisat kurvastab tõik, et keegi pole isegi tähele pannud, et ta piinatud loomade õiguste eest näljastreiki peab. „Kui nädala pärast ikka veel keegi lillegi ei liiguta, siis lähen ja istun lihtsalt riigikogu ette Toompeal maha ja küllap siis tähele pannakse, kui seal külmuma hakkan.”

Viktor Burkivski

"Ma olen karusloomakasvatuse keelustamise poolt. Ma olen täiesti vastu sellisele tegevusele ja proovin ka selgitada," kirjutab Toompere Facebookis.

"Lapsepõlves maal vanaema juures olles tuli ikka aeg ajalt ette, et tuleb sõita liinibussiga 25 km kaugusele Rakverre. Sõit oli pikk ja tüütav ja palav ja kruusatolmu oli buss täis, aga kui hakkas tundma kirbet sõnniku ja kirbet mingit nahapõletushaisu, siis sain aru, et jõuame Rakverre. Seal oli siis sellised laudseinad ja ka mingid vahitornid. Ma ei hakka neid fotosid välja otsima, aga nägi välja nagu koonduslaager, vangla, mida iganes, aga koos vahitornidega kus olid prožektorid ja neil vahitornidel olid väiksed katused, et tundus, et seal on ka aegajalt mingid inimesed valves. Vanaema ütles, et see on hhhõbbberebbbaste kasvandus," meenutab ta.

Toompere sõnul tundus see alati mingi müstilise kohana. "Udus prožektorikiired, kohutav hais ja eriline salapära," kirjeldab ta. "Vanaema ütles, et see on ainult parteilastele, aga tssshhh, ole vait, sa pole kuulnud mis ma rääkisin."