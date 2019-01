Eesti esimene eutanaasiaturist Jane Paberit tegi hiigelannetuse 

„Kallid sõbrad!

Häid uudiseid ka

Tänu teile tegin ma täna Janno Puusepa fondile ülekande summas 22 tuhat eurot. Jah.

Ja ma arvan, et see ei ole veel kõik, sest ikka veel tuleb ülekandeid. Aitäh!

Kes veel soovib ALS-i haigeid toetada, siis tehke palun annetus otse Janno Puusepa fondile EE184204278605413008.

Ma väga tänan teid. Teadmine, et minu laste kaasteelised on nii lahked ja head on meeletu kergendus!

PS! Kõigile kiibitsejatele teadmiseks, et ülejäänud kuue miljoni eest ostsin endale kullast muna!„