Epp Maria Kokamägi: „Enam ma ei torma kogu aeg edasi, vaid vaatan ka natuke tagasi.“ 

Arvan, et mulle on see ikkagi kaasa antud. Vaadates tänapäeva raamatulette – kui palju on seal leida eneseabiraamatuid! See tähendab ju seda, et inimestel on hirmsasti seda abi vaja. Aga abi on ju vaja siis, kui peas on negatiivsed mõtted ja on paha olla. Mina ei oska positiivsust õppida. Kui sa ikkagi oled kurb ja on paha tuju, siis lähedki läbi selle kurbuse ja paha tuju ja tuleb jälle rõõmsam päev. Aga et seda vägisi muuta… Ma ei tea, ma ei usu sellesse. Kõrvalt vaadates olen ma ka imestanud, kui palju on meil tänapäeval meelelahutamist. Nagu meel ei tohikski kurb olla. Aga meelt ei tohi ära lahutada, meel peab ikka koos olema.

Jaa, just! Ma olen alati öelnud, et õpetab ikkagi eeskuju. Mina pole elus kunagi lugenud ühtegi raamatut, kuidas lapsevanem peaks lapsega käituma. Ma olen neist kaugele hoidnud. Olen ses mõttes jäärapea, et tean ise, kuidas mulle parem on.

Kui püüad ise võimalikult harmooniliselt elada, on minu meelest loomulik, et ka järglased võtavad selle omaks. Nad näevad, et nii on hea, nii saab selles elus hakkama. Aga sõnaga õpetada – ma ei usu, et seda saab.

Harmooniat ja tasakaalu on aidanud hoida ju ka see, et oled saanud olla iseenda peremees ja oma tööaega sättida.

Kindlasti, jah. Aga ma olen ju ka terve elu selleks vaeva näinud, et mul see vabadus oleks ja et ma saaksin kodus tööd teha. See ei ole tulnud iseenesest. Selleks olen tööd teinud, et minu jaoks oleks kõige mõnusam koht kodu. Ja aina mõnusam see on. Ma tahan aina vähem kodust välja minna. Isegi reisidel või uhketes hotellides peatudes igatsen ma juba teisel päeval koju. Tahan minna oma lilletuppa lilledega tegelema ja oma terrassile.

Märtsis hakkab mul see aiandusehullus juba peale. Kui veel väljas ei saa midagi teha, hakkan vähemalt oma toalilli ümber istutama – sõrmed sügelevad mulla järele, kuigi aastatega olen oma seljamure pärast palju viletsamaks jäänud ega saa enam nii palju aias teha, nagu ma tahaksin. Eks ma pean sel suvel tegema aia kuidagi enda jaoks käepärasemaks, et ei oleks nii palju rohimist. Juba eelmisel suvel lasin ma naatidel õitseda ja vaatasin, et täitsa ilus oli. Tuleb lihtsalt oma mõtlemist muuta! Umbrohud õitsevad ilusasti. Kui nad hakkavad mu roosikesi lämmatama, tuleb muidugi sekkuda, aga nii kaua, kuni nad eksisteerivad teineteise kõrval, lasen neil olla.