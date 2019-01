Margus Murakas | Midagi pole muutunud, Monte Carlo näitas, et kolm meest jagavad tiitli 

Kolm meest – Sebastien Ogier, Thierry Neuville ja Ott Tänak – jagavad tiitli, ses osas pole midagi muutunud. Teised on järgmises rühmas. Kõik kolm näitasid, et nad on väga kiired. Ilmselt hakkab mängima õnnefaktor, mida ei saa alahinnata.

Reedel sai vihaseks Toyota boss Tommi Mäkinen, sest kiiruskatse, millele Tänaku rehvistrateegia üles ehitatud oli, jäeti ära. Mulle meeldib sellistel puhkudel öelda, et see on rallisport. Kui ei meeldi, mängi malet. Selge, et tiimipealiku emotsioon keeb natuke üle, aga see on ralli ja sellega tuleb arvestada. Ei saa öelda, et selle taha jäi kellegi tiitel või kellegi tulemus. Aga selge, et mingi pahameele see esile kutsub ja saab öelda, et Toyotal ei vedanud.

Tänak näitas pärast rehvi lõhkumist ning esikohakonkurentsist langemist väga head kiirust, aga olukorrad on erinevad. Osad sõidavad rallivõidu peale, teised tulevad tagant ja neil pole midagi kaotada. Selge see, et Oti laupäevane rehvivalik oli risk, mis osutus õigeks. Kui ta oleks Ogier’ ja Neuville’ga konkurentsis olnud, siis kas ta oleks ka sellise rehvivaliku teinud? Fakt on see, et ta sõitis end hooga tublilt poodiumile.

Metsik võitlus käis Ogier’ ja Neuville’i vahel. Enne viimast kiiruskatset oli Ogier’ belglasest kõigest 0,4 sekundiga ees. Lõpuks lahutas kaht meest 2,2 sekundit. Kolm päeva heitlikke olusid, kuid lõpuks pole kahe esimese vahel suurt midagi. Kuidas seda seletada? Eks võistlusolukorras tekib konkurendi ja enda hoost ning võimalustest tunnetus. Kutid on nii kogenud. Füüsika on kõigil üks. Tee, mida mööda sõidetakse, on kõigil üks. Tippude tase ongi selline, nad ongi nii võrdsed.

Sebastien Ogier vahetas M-Spordi Citroeni vastu, kuid on ikkagi sama kiire. On ütlus, et hea jalgpallur mängib ka mütsiga. Ega vahet ei ole. Kui oled sõidumees, sätid enda jaoks auto ära. Citroen on kiire, seadistad auto ära ja vahet ei olegi. Heaks näiteks on Hyundaiga sõitnud Sebastien Loeb. Ta tuli olematute testide pealt, istus rooli ja võttis katsevõite. See on näitaja, eriti arvestades ealisi iseärasusi.