MARILYN JURMANI BLOGI | Viis levinud müüti joogast, mis mingil juhul paika ei pea! 

Müüt number 1 – joogas peab olema paindlik.

Müüt number 2 – jooga on liiga raske või liiga kerge

Jooga on jooga. Jooga võib olla intensiivne või rahulik. Jooga võib olla väljakutsuv või täielik puhkus. Jooga võlu ongi selles, et sa saad ise valida, mis sulle sobib. Alustades sellest, mis tüüpi tundi või õpetaja juurde sa lähed, lõpetades sellega, et isegi seal tunnis olles saad sa ise valida endale sobiva intensiivsuse ja energia. Nagu mina alati õpilastele ütlen, et kui sa tahad terve tunni lamada selili savasana's, siis lama, see on sinu praktika. Ja kui sa tahaksid põletada miljon kalorit, siis tee iga poosi vahele vinyasa.

Müüt number 3 – savasana on ebavajalik

Savasana ehk lõdvestus on see, kui tunni lõpus õpilased lamavad selili. Mõned arvavad, et seda pole üldse vaja ning ma tahaks loota, et see pole levinud arvamus.

Olen näinud joogaõpetajat ütlemas, et kes tahab, teeb savasana, ise samal ajal asju kokku pakkides. Samal ajal, kui ma proovin lõdvestuda, hakkab keegi minu kõrval oma matti puhastama. Ja olen kogenud ka seda, et kui palun tunnis inimestel võtta savasana, hakkab pool klassi oma matte ära viima, sest tund on ju läbi. Savasana on üks tähtsamaid jooga poose, kus füüsilise praktika kasulikkus saab realiseeruda.