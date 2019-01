Verine aluspesu ja naljapulm! Popikuningas Jacksoni lapsepilastamisest rääkiv film toob päevavalgele jubedusi 

Sellest, et Jackson lapsi pilastas, on palju räägitud, kuid kui popikuningas veel elus oli, eitas ta kõiki süüdistusi ja ütles, et ta ei teeks kunagi lapsele liiga. Pea neljatunnise esilinastuse jooksul tuli esile mitmeid häirivaid ja raskeid asjaolusid, millest osa on artiklis välja toodud.