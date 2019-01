Ristsõnade lahendamise Eesti meister Eve Jaanson: „Ma olen rohkem pühendunud nende tegemisele.”

Võiks ju arvata, et Evel käivad kodus kõik võimalikud aastatellimused ja muud ta päevad läbi ei teegi, kui lahendab ristsõnu. Tegelikkus on aga teistsugune. „Ma olen rohkem pühendunud nende tegemisele. Mina nende lahendamisega ennast ei vaeva,” muigab naine, kes ka ise Kumale ristsõnu koostab.

Ajalugu, loomad, loodus, sport – teemade valdkondi on mitmeid, üht kindlat lemmikut tal aga pole. „Ei saa öelda, et lemmikud, aga meeldivad sellised kus on natukene mõtlemist, et ei ole kohe vaja kirjutada, vaid natukene mõelda ja nuputada. Ajalugu kipub raskem olema, sest seal saab igasugu keerulisi küsimusi välja mõelda,” ütleb Eve, kes armastab pigem ennast proovile panna. Teadmised tulevad aga siit ja sealt. „Vanus on ka juba selline. Osa asju on juba vanast rasvast, kooliajast, meeles. Uudishimulik peab olema, infot tuleb nii palju peale, aga katsun meeles pidada.” Igapäevane kirglik lahendaja ta aga pole. „Vahetevahel, kuskile sõites võtan ajaviiteks ette,” ütleb ta.